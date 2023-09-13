"أجبرت البنت على خلع الحجاب".. عادل يطلب ضم حضانة ابنته بسبب انفلات والدتها

“أجبرت البنت على خلع الحجاب بحجة الموضة والاستايل”.. بهذه الكلمات بدأ عادل. ز، محاسب، دعواه التى تقدم بها بمحكمة الأسرة بـ مدينة نصر لضم حضانة نجلته بعد إجبار والدتها لها على خلع الحجاب.

وقال الأب فى دعواه: لم يستمر زواجنا سوى سنتين وتوجد بيننا صلة قرابة قوية، فى البداية تزوجنا بمنزل العائلة بقريتنا وقررت بعد ستة أشهر فقط من الزواج الانتقال للسكن والإقامة فى القاهرة ومن هنا اتقلبت حياتنا رأسا على عقب.

وتابع الزوج: بدأت زوجتى تبهرها المدينة وملابس الفتيات وعادتهن وتقليدهن التى تختلف كثيرا عن عاداتنا كأرياف، وأصبح الأمر يزداد سوءا فأصبحت ملابسها ملفتة وتخرج للنافذة دون حجاب وكأنه أمر طبيعى، وبدأت تشترى الميكب وتهتم به واستمرينا فى خلافات ومشاكل كثيرة وهددتها بالعودة للإقامة بالقرية مرة أخرى لكن بلا جدوى.

وازداد الأمر سوءا عندما قررت العمل وطفلتنا مازال عمرها سنة وقامت بوضعها بحضانة لتتمكن من العمل وبرغم رفضي إلا أنها أصرت وانتهت علاقتنا بالطلاق.

وتابع عادل: أصبحت نجلتنا عمرها الآن إحدى عشر عاما، وبرغم زواجى مرة أخرى إلا أننى لم اقصر معها مطلقا فدائما لها الأب والاخ والصديق، لكن والدتها تحاول أبعادها عنى بكل الطرق.

وبكل مرة أحاول أن أصحح أخطاء نجلتى وأصحح مفاهيمها لكن طليقتى تتعمد إفساد كل شيء، فبرغم رغبة نجلتنا فى ارتداء الحجاب إلا أن والدتها رفضت واتهمتهى بالهمجية والجهل وأننى أجبر ابنتنا على شيء وهذا لم يحدث مطلقا.

واختتم الأب: وازداد الأمر سوءا باختيار الملابس الملفتة لها واصطحابها بالحفلات الليلية والسفر مع زملائها بالعمل لعدة أيام دون علمى، وأصبحت أشعر بأنها تستدرج نجلتنا لطريق صعب الرجوع منه، حاولت التحدث معها بالحسنى عدة مرات لكن بلا جدوى، وبعد خلافات ومشاجرات كثيرة قررت رفع دعوى قضائية ضدها لضم حضانة نجلتنا.