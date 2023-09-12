"طلبت منه يساعد سورية فتزوجها".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها

رفعت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بالطلاق للضرر من زوجها تحمل رقم ٥٨٣٤ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد ارتباط زوجها بعلاقة عاطفية مع سورية الجنسية، في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

وقالت “مديحة.ا” في دعواها: “تزوجته بعد قصة حب كبيرة بيننا وبرغم ضيق أحواله ورفض أهلى له لكنى صممت على موقفي وعلى حبي له، وتمت زيجتنا، وقاطعني أهلى ٣ سنوات بسبب زواجي منه، ولدينا 3 أطفال، وكانت حياتنا مستقرة للغاية برغم المراحل الصعبة التي مررنا بها فوقفت بجانبه حتى تمكن من افتتاح شركة خاصة بالعقارات باسمه وكانت السبب في نقل حياتنا لمستوى اجتماعي أفضل بعد سنوات من الحوجة والعذاب وتحسنت أحوالنا المالية والاجتماعية وتمكنا من شراء شقة تمليك وسيارة”.

وتابعت الزوجة: “كانت تتردد علينا طفلة صغيرة بعمر ابنتي الصغيرة لبيع الإكسسوارات لبناتي، وأخبرتنا بأن والدتها تقوم بتجهيزهم وبيعهم، مشيرة إلى سوء حالتهم المادية، وحاولت والدتها البحث عن أكثر من فرصة عمل لكنها فشلت، فطلبت من زوجي أن يساعدهم في إيجاد فرصة عمل لوالدتها، وبالفعل قام زوجي بتشغيلها لديه في شركته".

واستكملت مديحة: “ما لم أتوقعه أن زوجي سيقع في حبّها وينسى زوجته وأطفاله وعشر سنوات من حياتنا، فتغيّرت معاملته معي ١٨٠ درجة وأصبح رجلا غريبا لم نعرفه من قبل، وحاولت أن أعرف سبب تغيّره ففشلت، حتى أخبرني أحد الموظفين لديه بوجود علاقة بينه وبين السيدة السورية، وعندما واجهته، لم ينكر بل اعترف بحبّه لها وطلب مني تقبّل الوضع من أجل أطفالنا، وأنه سيقوم بالزواج منها، فقمت بطرده من منزل الزوجية وحرّرت ضده عدة دعاوى قضائية لأخذ حقوقي وحقوق أبنائي منه”.