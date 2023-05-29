الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة في دعوى طلاق: "البيت باسمي وجوزي طردني أنا وعيالي"

محكمة
محكمة

مأساة حقيقة تعيشها سيدة وأم لأربعة أطفال جميعهم قصر يحتاجن للرعاية خاصة عقب إقامتها دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمحكمة زنانيري ، بشبرا؛ للتخلص من زوجها العاطل ومدمن المواد المخدرة.

بصوت ضعيف وقلب مفطور بدأت «زينب. أ»، 37 عامًا، تروي تفاصيل دعوتها المقامة منذ ثلاثة أشهر أمام المحاكمة :« أنا تزوجت من محمد إبراهيم، منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا، وأنجبت ثلاثة بنات وولد، أصغرهم عمره خمس أعوام، والبنات جميعهن في المراحل التعليمية المختلفة، ومنذ أن تزوجت وتمر الحياة ببطء علي خاصة مع قلة رزق زوجي وتعاطيه للمواد المخدرة».

وتابعت أن زوجها كان في البادىء يعمل نجار مسلح باليومية ويعمل يوم ويجلس في البيت ثلاثة، ولكنها اعتادت حتى لا تخرب بيتها، حتى عندما توفى والدها، أخذت ميراثها واشترت منزل بأسمها حتى تنفصل عن الحياة مع حماتها ويكون لها بيت مستقر ولكن منذ أن اشترت البيت الجديد وزوجها لا يعمل ، وتبين كثرة تعاطيه لمخدر الحشيش، كما أنه يشرب ويتعاطى أمام الأطفال، وكانت عندما تطلب منه الخروج بعيدًا عن المنزل وفعل ما يريد كان يتعدى عليها بالضرب».

أضافت السيدة أنها مؤخرًا تبين أن زوجها يصاحب رجل آخر يحضره معه للبيت ويشربا ويتعاطا المخدرات معًا، وعندما طردته أمام صديقه تعدى عليها بالضرب وطردها هي وأبنائها من المنزل، وجلست عند الجيران وطلبت منهم أن يخرجوه من المنزل لكنه رفض، فذهبت إلى بيت شقيقها وجلست عنده ورفعت عليه دعوى طلاق للضرر لأنه عاطل ولا يعمل، وتطلب تمكينها من منزلها والتعهد عليه بعدم الاقتراب منها خاصة أنه في أخر مرة تعدى عليها كسر أسنانها وتسبب لها في جرح قطعي في اليد.

سيدة دعوى مدمن المواد المخدرة محكمة الاسرة طلاق للضرر

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