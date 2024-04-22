الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

إصابة 9 فى حادث تصادم سيارتي "ميكروباص" بالقليوبية

حادث تصادم سيارتي
حادث تصادم سيارتي "ميكروباص"

أصيب 9 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتي ميكروباص أمام بمنطقة كوبرى عبدالعال في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمنطقة كوبرى عبدالعال بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، ووقوع عدد من المصابين وتعطل حركة الطريق.

تفاصيل المعاينة الأولية

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية وقوع الحادث بين سيارتي ميكروباص، وأسفر الحادث عن سقوط 9 مصابين وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

 وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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