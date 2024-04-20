السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد سوق الخضار ببنها لمواجهة جشع التجار

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد سوق الخضار ببنها لمواجهة جشع التجار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، جولة مفاجئة لسوق الخضار المركزي بمدينة بنها، إحدى أهم أسواق المحافظة للبيع بالجملة وأكثرها ازدحامًا في إطار حرصه الدءوب على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم.

 

وبدأت الجولة التفقدية بتفقد لمختلف أقسام السوق، حيث حرص محافظ القليوبية على المرور بين محلات التجار مطلعًا على تنوع المعروض من خضار وفواكه بكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين. 

 

وتخلل الجولة لقاءات مثمرة مع عدد من أصحاب المحلات والباعة، حيث استمع المحافظ باهتمام لمشاكلهم المتعلقة بالعمل وظروف السوق، مُبديًا تفهمه الكامل للتحديات التي تواجههم، مؤكدًا حرصه الدائم على دعمهم وتذليل كل العقبات التي تعترض سير العمل.

 

وخلال تفقده للأسعار وجه محافظ القليوبية تعليمات صارمة بضرورة تخفيض أسعار بعض السلع، مشددًا على ضرورة التزام التجار بوضع هامش ربح عادل يراعي ظروف المواطنين ويخفف من الأعباء المالية عليهم.


وأشار الهجان إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل جاهدة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق.


من جانبه أكد المحافظ استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لضمان التزام التجار بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن، مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مُخالفات أو مُمارسات احتكارية تُهدد استقرار السوق أو تُثقل كاهل المواطنين.

 

وفي ختام الجولة، وجه محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تُلبي احتياجاتهم، وأنها تعمل جاهدة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق ومنع سياسة الاحتكار. 

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