محافظ القليوبية يبحث إنهاء ملفات التصالح على المخالفات

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، والمهندس رجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، لمناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ القليوبية أن ذلك يأتى وفقًا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، مشددًا على ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورًا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيع أعضائها على جميع المراكز والمدن والأحياء، للبدء في مهام عملهم لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، لافتًا إلى ضرورة التأكد من استيفاء كل ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية، متضمنًا الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.

وقال "الهجان": إن حدد 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 247647 طلبًا قد تزداد وفقًا لما هو متوقع من طلبات جديدة، مطالبًا بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف إنهاؤها يوميًا، مؤكدًا "على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، من أجل الانتهاء من جميع ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم".

حضر الاجتماع رؤساء المدن والأحياء ومديرو الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والتنظيم بمجالس المدن والأحياء، ومديرو الإدارات الزراعية وحماية الأراضي ومديرو الشئون القانونية والشئون الهندسية والشئون المالية والتخطيط العمراني ومركز المعلومات والمكتب الفني بالديوان العام