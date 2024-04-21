الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

تعيين محمد غنيم رئيسا لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية

محمد غنيم
محمد غنيم

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قراراً رقم 376 لسنة 2024 بتعيين المحاسب محمد السيد غنيم رئيساً لمركز ومدينة كفر شكر، نظراً لرؤيته المستقبلية في التنمية والتطوير، والعمل على إشاعة الرضا بين المواطنين من خلال جهوده وإنجازات الدولة، وحسن استغلاله وتنميته للموارد وخبراته المتراكمة في مجال العمل، وتعاونه وجهده المتواصل مع رؤساء المركز والمدينة السابقين. 

كما يتمتع بالقدرة على الإلمام الجيد بكافة الكواليس والاحتياجات والمتطلبات في المركز والمدينة، ومساهمته في حل العديد من المشكلات من خلال تواصله الدائم مع المواطنين.

يذكر أن المحاسب محمد السيد غنيم بدأ مشوار عمله في المحليات منذ تعيينه مراجع حسابات برئاسة حي مصر الجديدة، ثم انتقل للعمل بديوان عام محافظة القليوبية عام 2006 كباحث مالي وإداري بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة منذ فترة 2006 إلى 2018. خلال هذه الفترة تم تكليفه برئاسة العديد من اللجان المكلفة بفحص الموضوعات المتعلقة بالتفتيش المالي والإداري.

كما تم تكليفه مساعد رئيس مركز ومدينة كفر شكر في عام 2018، ثم تم تكليفه نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر شكر في عام 2020، حتى تم تعيينه رئيساً لمركز ومدينة كفر شكر.

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