الثلاثاء.. تأجيل محاكمة قاتلى شاب فى شبين القناطر

أصدرت محكمة جنايات بنها قرارًا يقضي بتأجيل محاكمة خفير خصوصي وعاطل، جار البحث عنه، في اتهامهما بقتل شخص باستخدام بندقية خرطوش بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بنطاق القليوبية، وذلك إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لحضور محامي المتهمين ولسماع مرافعة الدفاع.

صدر الحكم من الدائرة الخامسة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعى، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

تبين تحريات مباحث القليوبية في الحادث، وجود خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه، قام على إثرها المتهم سالف الذكر بالاستعانة بالمتهم الثاني، والذي حضر إليه وبحوزته سلاح ناري "بندقية خرطوش".

وأضافت التحريات أن المتهمين قد توجها إلى مكان وجود المجني عليه حال استقلالهم دراجة بخارية قيادة المتهم الأول وخلفه المتهم الثاني، وقام المتهم الثاني بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الناري "بندقية خرطوش" التي كانت بحوزته صوب المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، وعزي قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه.