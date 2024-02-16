سوزي الأردنية تعترف: "استغليت خلافي مع والدي لتحقيق الأرباح"

أقرت البلوجر سوزي الأردنية، أمام جهات التحقيق المختصة، بأنها استغلت خلافاتها مع والدها وقررت سبه في أحد المقاطع عبر منصة “تيك توك”؛ لتحقيق نسب مشاهدات عالية وبالتالي تتحصل على أرباح منها.

وقالت المتهمة، إن والدها موظف بالنقل العام وممتنع عن الإنفاق عليها، واتهمته بالاستيلاء عنوة على أموالها بعد علمه بالأرباح التي تُحققها مقاطعها المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت جهات التحقيق المختصة مساء اليوم الجمعة، بحبس البلوجر سوزي الأردنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لـ “سوزي الأردنية” اتهامات بارتكاب جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.