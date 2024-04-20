بينهم سيدة.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل سائق توكتوك فى القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين، بينهم سيدة، بتهمة قتل سائق توكتوك، بطلق ناري، بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية لليوم الأول من دور شهر مايو المقبل لمناقشة تقرير الطبيب الشرعى.

بداية أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة سائق توك توك بدائرة مركز شرطة الخانكة، مقتولًا بجوار المقابر وسرقة التوك توك خاصته.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتوصلت التحريات والبحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة بالإكراه، حيث استدرجته سيدة ادعت توصيلها لأهليتها وأثناء مرورهما في الطريق كان ينتطرها باقي أفراد التشكيل العصابى، واستولوا على التوك توك الخاص به عنوة عنه وعندما قاومهم المجنى عليه قتلوه بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش أودى بحياته.