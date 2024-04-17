الأربعاء 17 أبريل 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بالشروع فى قتل مزارع لـ 12 يونيو

تاجيل محاكمة
تاجيل محاكمة

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، محاكمة 4 متهمين بالشروع فى قتل مزارع تدخل لفض مشاجرة بينهما وبين مزارع آخر حال تواجده فى الرقعة الزراعية خاصته فى كرداسة لجلسة 12 يونيو المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين " ا، م" و"ا. م" و"ع. ب" و"م. أ"، شرعوا فى قتل المجنى عليه "أ. ح" مزراع، عمدا مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض مخططا إجراميا، أنفذوه باستخدام أسلحة نارية، بأن توجهوا صوب الرقعة الزراعية خاصة المجنى عليه، متيقنين تواجده بها منهمكا فى أعماله الزراعية، وما أن أبصروه حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية، استقر أحدها بوجهه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وقال المجنى عليه خلال التحقيقات إنه حال تواجده رفقة شقيقه بالرقعة الزراعية خاصتهما لمباشرة أعمال الفلاحة، أبصر نشوب شجار فيما بين مزارع آخر والمتهمين الثانى والثالث، تدخل لفضه، ولم يمض على فض الشجار ومغادرة المتهمين بضع دقائق، حتى أبصرهما عائدين رفقة المتهمين الأول والرابع وآخرين مجهولين محرزين لأسلحة نارية "فرد خرطوش" أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، استقر أحدهم بوجهه، وتسبب فى فقد البصر  بالعين اليسرى.

محكمة جنايات الجيزة محاكمة 4 متهمين الشروع فى قتل مزراع كرداسة جلسة 12 يونيو المقبل

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