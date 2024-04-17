الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استخدمت الأطفال للدعارة.. تأجيل محاكمة سيدة فى "الاتجار بالبشر" بالهرم

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، محاكمة المتهمة بـ الاتجار في البشر باستخدام الأطفال في محل الدعارة وتعريضهم للخطر إلى جلسة 21 مايو المقبل لحضورها المحامي الأصيل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

كانت المحكمة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لها تهمة الاتجار في البشر في الهرم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13366 لسنة 2023 جنايات الهرم والمقيدة برقم 3564 لسنة 2023 أكتوبر عن قيام المتهمة «نهي رؤوف»، بارتكاب جريمة الاتجار في البشر عن طريق استخدام الأطفال في محل الدعارة وتعريضهم والمساس بهم وفتح إدارة الأعمال الدعارة والمنافية للآداب في منطقة الهرم، على الفور تم القبض عليها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.

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