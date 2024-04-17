الدفاع يطالب باستعمال الرأفة.. تأجيل استئناف غادة والي لـ6 يونيو

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل الاستئناف المقدم من مصممة الجرافيك غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات الفنان الروسي كوراسوف لجلسة 9 يونيو المقبل للحكم.

وطلب محامي غادة والي، استعمال الرأفة ضد موكلته، وإحالة الدعوى إلى خبير فني كما طعن محامي غادة والي، على الحكم الصادر بأول درجة.

وحضرت غادة والي إلى المحكمة لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسها 6 أشهر، بصحبة زوجها ومحاميها الخاص.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الفنانة غادة والي؛ لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بحبس 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مادي مؤقت 100 ألف جنيه.

وجاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تمت إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسى جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة، إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة، وإن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية