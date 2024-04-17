الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غادة والى تصل جلسة الاستئناف على حبسها بتهمة سرقة لوحات فنان روسى

غادة والي
غادة والي

وصلت الفنانة غادة والي إلى محكمة القاهرة الاقتصادية؛ لحضور أولى جلسات الاستئناف على حبسها 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بسرقة رسومات الفنان الروسي كوراسوف.

ووجهت النيابة العامة لغادة والي، مصممة الجرافيك، المتهمة بسرقة رسومات لوحات الفنان كوراسوف، تهمة سرقة لوحات فنية والاعتداء على حقوق الملكية الخاصة للفنان الروسي، ووضعها داخل مترو الأنفاق.

وقالت غادة والي، إن شركتها تقدمت للحصول على مناقصة لعمل رسومات على جدران محطات المترو، وبالفعل حصلت على المناقصة، نافية سرقتها الرسومات محل التحقيقات.

وأوضحت مصممة الجرافيك غادة والي أنها تعاقدت على عمل رسومات داخل محطات كلية البنات والعباسية وهليوبوليس وباب الشعرية وألف مسكن.

محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة غادة والي سرقة رسومات الفنان الروسي كوراسوف مصممة الجرافيك

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