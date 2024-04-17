الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار من المحكمة بشأن استئناف غادة والي على حبسها في "لوحات المترو"

غادة والي
غادة والي

حجزت محكمة استئناف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، استئناف غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي لجلسة 9 يونيو  .

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الفنانة غادة والي؛ لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بحبس 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مادي مؤقت 100 ألف جنيه.

وجاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تمت إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسى جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة، إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة، وإن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.

محكمة استئناف الاقتصادية حكم حبسها المحكمة الاقتصادية الرسومات الخاصة الروسي كوراسوف

مواد متعلقة

غادة والى تصل جلسة الاستئناف على حبسها بتهمة سرقة لوحات فنان روسى

سيولة مرورية بالطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة اليوم

اليوم.. نظر استئناف غادة والي على حكم حبسها في "لوحات المترو"

متهم برشوة الجمارك: المتهم الرئيسى تقاضى 7 آلاف جنيه عن كل شحنة

تأجيل محاكمة المتهمين فى رشوة الجمارك لجلسة 15 مايو

المتهم الأول فى "رشوة الجمارك": أعطيت أحد المتهمين زجاجة برفان بـ170 جنيهًا

المتهم الأول فى رشوة الجمارك: دفعت 50 ألف جنيه لأحد المتهمين

تأجيل محاكمة 13 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بكرداسة لـ28 مايو

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل|درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

حبيبة الشماع ليست الأولى.. فيفيان الفقى تفضح سائق أوبر.. ماذا حدث؟

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية