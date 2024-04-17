تأجيل محاكمة مندوب مبيعات شرع في قتل شخص بالقناطر الخيرية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات بتهمة استعراضه القوة والعنف ضد مواطن الشروع في قتله بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة كريم كليمون، وأمانة السر هانى خطاب.

كشف أمر الإحالة أن المتهم مندوب مبيعات، مقيم في البرادعة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية،استعرض القوة ولوح بالعنف ضد مواطن لفرض سطوته عليه وتخويفه بإلحاق الأذى البدني به مستخدما سلاحًا أبيضًا

واضاف أمر الإحالة، انه شرع في قتل المجني عليه سالف الذكر عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الأبيض وما أن ظفر به حيث أيقن وجوده حتى باغته وتعدى عليه بالضرب قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

بداية أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية عن صحة الواقعة بأنه على إثر خلاف مالي سابق فيما بين المجنى عليه وبين المتهم قام الأخير قد باغته بالطريق العام وبحوزته سلاح أبيض (سكين) وتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته