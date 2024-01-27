السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل وسمسار عقارات بتهمة الشروع في قتل شخص بالخصوص

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثامنة بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل وسمسار عقارات، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بغير سبق ولا ترصد، إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم الخصوص في محافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات لـ عاطل وسمسار عقارات بتهمة الشروع في قتل شخص بـ الخصوص

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وماجد حسنى فوزي ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهما «إسلام أ م» 21 سنة عاطل و«مصطفى م س» 25 سنة، سمسار عقارات بدائرة قسم شرطة الخصوص شرعا في قتل المجني عليه «أيمن أ م» عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد إثر مشادة كلامية بينهما، فأشهر المتهم الأول سلاحًا ناريًا عبارة عن فرد خرطوش وأطلق صوبه عيارًا ناريًا حال تواجد الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحدثا إصابة المجني عليه إصابة كادت أن تودي بحياته، إلا أنه تم تداركه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا فرد خرطوش، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا لهما في حيازتها أو إحرازها.

محكمة جنايات امن القاهرة النيابة العامة نصب قتل سرقة

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