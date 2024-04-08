اليوم.. استكمال محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بحدائق القبة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خلافات بينهما.

كانت نيابة حدائق القبة قد أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بينهما، حيث أحرز سلاحا أبيض استخدمه في طعن المجني عليه.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.