الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب علبة سجائر.. إحالة بقال بتهمة قتل عامل بالبساتين للجنايات

قتل
قتل

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم، إحالة بقال إلى محكمة الجنايات المختصة؛ بتهمة قتل عامل بسبب خلاف على سعر علبة سجائر بمنطقة البساتين.

وقال المتهم «شريف. ع» 27 سنة، بقال، إنه يعمل في محل بقالة بدائرة قسم شرطة البساتين، وأنه يوم الواقعة حضر إليه المجني عليه لشراء علبة سجائر، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات على سعرها.

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان المجني عليه «محمد فتحي» 28 عامًا عامل، وتبين أن سبب الوفاة جرح طعني في الجزء الأيسر من الصدر بطول 5 سم، ما نتج عنه نزيف حاد داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية.

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