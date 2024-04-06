"خلاف على الأجرة وطعنات قاتلة".. تفاصيل مقتل عامل في شوارع المعصرة

“خلاف على الأجرة وطعنات قاتلة”، عنوانواقعة بشعة مأساوية ارتكبها سائق مركبة نارية “توك توك” في حق أحد المواطنين عقب استقلاله معه لتوصيله في منطقة المعصرة بحلوان.

خلاف على الآجرة

تفاصيل الواقعة تعود لاستقلال أحد المواطنين مركبة نارية لتوصيله لمنزله عقب يوم عمل طويل ولكنه لم يعلم أنه سيسقط في براثن طمع السائقين وسوء أخلاقهم، حيث رفض الأجرة المقررة وطلب أكثر من مستحقاته، وعندما رفض الراكب نشبت بينهما مشادة كلامية.

وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة كان أساسها الخلاف المالي حتى تعدى السائق على الشاب بسلاح أبيض يحمله في مركبته، حيث وجه له طعنات قاتلة في الصدر انتهت بسقوطه جثة هامدة.

مناظرة جثة الضحية

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثالث من العمر ويعزي الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة طعنات نافذة في الصدر تسببت في تهتك الأجهزة الحيوية وتوقفها عن العمل.

كان تبلغ لقسم شرطة المعصرة بستقبالها جثة أحد الأشخاص، وبها إصابات طعنية بالصدر إثر ادعاء مشاجرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص سائق مركبة "توك توك" انتهت بجثة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.