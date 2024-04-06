السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لا شبهة جنائية.. أقوال والدة فتاة سقطت من الطابق الخامس فى المعصرة

فتاة سقطت من الطابق
فتاة سقطت من الطابق الخامس

استمعت نيابة حلوان الجزئية لأقوال أسرة طالبة الآداب إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة المعصرة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

وقالت والدة الفتاة إن الفترة الأخيرة شهدت خلافا بين الفتاة ووالدها، ويوم الواقعة تجدد الخلاف، وتفاجأوا بسقوطها من الطابق الخامس، وباستطلاع الأمر وجدوها جثة هامدة أمام باب العقار، فنزولوا إليها محاولين إسعافها دون فائدة.

وكشفت مناظرة النيابة عن أن الفتاة توفيت نتيجة إصابتها بكسور ونزيف بالمخ تسبب في وفاتها في الحال.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الخامس بمنطقة المعصرة.

بالانتقال تبين أن المجني عليها طالبة جامعية، 23 سنة، وفارقت الحياة في الحال.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

شبهة جنائية الطابق الخامس طالبة الآداب عدم وجود شبهة جنائية

مواد متعلقة

حبس سائق توك توك قتل مواطنا في المعصرة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حنفى جبالى وأحمد موسى ونشأت الديهى يشاركون فى جنازة فتحى سرور (صور)

مات صائمًا.. تجديد حبس 6 متهمين بقتل شاب يوزع تمور فى رمضان بحلوان

الرقابة الإدارية تضبط مديرا عاما بـ"الزراعة" بتهمة تلقي رشوة مالية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول طقس أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية