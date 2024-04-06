لا شبهة جنائية.. أقوال والدة فتاة سقطت من الطابق الخامس فى المعصرة

استمعت نيابة حلوان الجزئية لأقوال أسرة طالبة الآداب إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة المعصرة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

وقالت والدة الفتاة إن الفترة الأخيرة شهدت خلافا بين الفتاة ووالدها، ويوم الواقعة تجدد الخلاف، وتفاجأوا بسقوطها من الطابق الخامس، وباستطلاع الأمر وجدوها جثة هامدة أمام باب العقار، فنزولوا إليها محاولين إسعافها دون فائدة.

وكشفت مناظرة النيابة عن أن الفتاة توفيت نتيجة إصابتها بكسور ونزيف بالمخ تسبب في وفاتها في الحال.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الخامس بمنطقة المعصرة.

بالانتقال تبين أن المجني عليها طالبة جامعية، 23 سنة، وفارقت الحياة في الحال.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.