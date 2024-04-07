12 مايو.. محاكمة متهمة بتعذيب نجلة زوجها بالمقطم

حددت محكمة الاستئناف، موعد أولى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بتعذيب نجلة زوجها من ذوي الهمم بالمقطم، في يوم 12 مايو المقبل.



تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من سيدة تتهم طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها (معاقة)، وانتقل رجال مباحث إلى محل بلاغ، وتم ضبط الأب لسماع أقواله في بلاغ والدة الفتاة، وسرعة ضبط وإحضار زوجته الهاربة.



واستمعت النيابة إلى أقوال الأب، والذي قال في التحقيقات، إنه لم يكن يعرف شيئا عن فيديو تعذيب ابنته المعاقة، ولكنه تفاجأ بوجود فيديو تظهر فيه الفتاة مصابة في جسدها جراء بعض الحروق.



وأضاف الأب، أنه انفصل عن زوجته والدة الطفلة، منذ حوالي 13 عاما، ولكنه احتفظ بتربية الفتاة معه، وترك طفليهما الآخرين مع والدتهما لتربيتهما، ثم تزوج من إحدى السيدات.



وأكمل الأب في التحقيقات، أنه يمتلك شركة تعمل في مجال النقل، وكان قد كتب بعض الممتلكات باسم ابنته المعاقة كي تكون سندا لها في الحياة، لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها، وكانت الحياة هادئة منذ الانفصال عن والدة الفتاة.



وأشار الأب إلى أن زوجته الجديدة كانت تعتدي على الفتاة بالضرب، ولم يكن يعرف ذلك، حتى أنها في بعض المرات خلعت أسنانها، موضحا أنها عندما كان يسألها كانت تقول إن الفتاة شقية، وأنها تضر نفسها كثيرا بسبب تصرفاتها.