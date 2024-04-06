السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز

حوادث

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

إمبراطور الذهب
إمبراطور الذهب

ما زال اسم “روماني عيسى” إمبراطور الذهب يتصدر محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية عقب إخلاء سبيله في قضية الذهب الكبرى.

مخالفات جسيمة في مجال الذهب 

في يناير الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على روماني عيسى تاجر الذهب الشهير بمنطقة الجمالية، لارتكابه مخالفات تتعلق بالتعامل في الذهب، عقب الاشتباه في استيراده الذهب الخام بطريقة غير رسمية وبيعه بأسعار مرتفعة للصاغة، مما أدى إلى ارتفاع سعر الجرام إلى مستويات قياسية تخطت 3700 جنيه مصري.

متورط مع تجار أسوان في التلاعب بأسعار الذهب

وكشفت تحقيقات الجهات المختصة أن المتهم يشارك في منجم ذهب في أسوان وعاد بكميات كبيرة من الذهب الخام غير المدموغ من هناك للاتجار به والتحكم سعر سوق الذهب في منطقة الجمالية.

حيث تم ضبطه وبحوزته 400 كيلو غرام ذهب بالإضافة للتحكم في سعر الذهب والعملات الأجنبية وتم إخلاء سبيله عقب ما يقرب من ثلاثة أشهر تحقيقات على ذمة القضية.

وأنه تم التحقيق معه في جهات معنية بسبب اتهامه بالإضرار بالأمن القومي وبالاقتصاد من خلال التلاعب بأسعار الذهب وارتكاب مخالفات جسيمة في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث إنه يعمل في مجال الذهب منذ عقود ويتاجر في الذهب الخام، مما يعني أنه من المؤثرين في التحكم بسعره، خاصة أن سعره مرتبط بسعر الدولار، وبالتالي ارتكب مخالفات جسيمة.

تفاصيل القبض على المتهم

تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط المتهم لارتكابه عدة مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل بالذهب، بالإضافة إلى حيازته لعملات أجنبية فهو من أشهر تجار الذهب بمصر، ويمتلك العديد من المحلات التجارية للذهب، كما يُعد شخصًا مؤثرًا في سوق الذهب المصري. 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمنطقة الجمالية وألقت القبض على إمبراطور الذهب روماني عيسى، أحد أشهر بائعي الذهب بمنطقة الصاغة التابعة لمحافظة القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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