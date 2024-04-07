الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

حوادث

"ضربة في الرأس ونزيف بالمخ".. القصة الكاملة لقتل طفلة بحجر في مصر القديمة

المتهم
المتهم

«مكنتش قاصد ماتت غصب عني».. تفاصيل مأساوية عاشتها عائلة بسبب سوء سلوك طفل مع والدته عندما تشاجر معها وألقى حجرا توفت من خلاله شقيقته الصغرى بمصر القديمة فما القصة؟

تفاصيل الحادث

البداية كانت بوقوع مشاجرة بين طفل ووالداته بسبب خلاف بينهما وتطور الأمر لمشاجرة خرج على أثرها الطفل من المنزل وبدأ يسب ويلعن أمه في الشارع وخرجت الأخيرة ورائه تبادله السباب ولكن في وسط تلك المشاجرة قام بإلقاء حجر على والدته ولكن أصاب الحجر شقيقته الصغرى.

وتبين أنه خلال لهو الطفلة ذات العامين ونصف أمام المنزل أصابها الحجر الذي ألقاه شقيقها في الرأس فتسبب في كسر ونزيف بالمخ.

اعترافات المتهم

وأمام النيابة قال الطفل إنه لم يقصد التسبب في وفاة شقيقته ولكنه كان يتشاجر مع أمه ولم يقصد إيذائها مبديًا الندم والحزن على ما فعله، وأيدت الأم نفس الكلام.

وقررت النيابة حجز الأم والطفل على ذمة التحريات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

تفاصيل الحادث

لقيت طفلة لا يتجاوز عمرها العامين مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر وقوع مشاجرة بين شقيقها ووالداتها وقذفها بحجر أصابها برأسها بمصر القديمة.

تم ضبط المتهم واعترف بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وصرحت النيابة بنقل الجثة للمشرحة وطالبت بسرعة جمع التحريات حول الواقعة وجمع التحريات التكميلية حول الواقعة.

تفاصيل الحادث مشاجرة نزيف بالمخ كسر

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