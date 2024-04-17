الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقًا لعامل قتل طفلًا فى مدينة نصر

محكمة
محكمة

قضت  محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهم بالإعدام شنقًا لإدانته بخطف وقتل طفل بسبب مروره بضائقة مالية، لطلب فدية من والده بمنطقة مدينة نصر

كانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل طفل مدينة نصر إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد.

كانت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة، قد كشفت عن ملابسات مقتل طفل على يد عاطل بعد خطفه وطلب فدية مالية من والده، بمنطقة مدينة نصر.

تبين من التحريات أن والد المجني عليه تلقى اتصالًا من المتهم بعد اختطاف ابنه بطلب فدية 200 ألف جنيه لإعادته، وأنه في حال إبلاغ الأب رجال الشرطة سيتم قتله، وخلالها قام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتوصلت التحريات إلى المتهم ومكان احتجاز الطفل.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لطفل داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة نصر، انتقلت قوة أمنية إلى المكان وعثرت على جثة طفل يدعى «إبراهيم.س»، 10 سنوات، بها آثار خنق وتعذيب.

محكمة جنايات شمال القاهرة الإعدام شنقا خطف وقتل طفل منطقة مدينة نصر النيابة العامة

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