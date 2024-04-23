أمن القليوبية يضبط شقيقين متورطين في تجارة المخدرات والأسلحة بكفر شكر

تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من ضبط شقيقين بعد مطاردة بدائرة المركز بحوزتهما أسلحة ومخدرات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وردت معلومات إلى المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر تفيد وجود شقيقين يمارسون أعمال البلطجة وترويج المخدرات بين الشباب بدائرة المركز وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالواقعة.

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والنقباء أحمد الخولى ومصطفى الصباغ معاونا المباحث وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشقيقين م. ب 24 سنة بدون عمل، أ. ب 22 سنة بدون عمل بحوزتهم سلاح ومخدرات وتم اصطحابهم إلى ديوان مركز الشرطة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإتجار فى الأقراص المخدرة

كما ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية احدى الدول العربية بتهمة الإتجار في الأقراص المخدرة في مدينة العبور بحوزتهم 3500 قرص مخدر وسيارتين ومبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بالإتجار فى العقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون و2 سيارة ومبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ 200 ألف جنيه تقريبًا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق