السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى لترويج الأقراص المخدرة فى القليوبية

ضبط 3 متهمين
ضبط 3 متهمين

تمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، لقيامهم بالاتجار في الأقراص المخدرة في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتم ضبطهم وبحوزتهم 3500 قرص مخدر وسيارتان ومبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، أكدتها تحريات مكتب مكافحة المخدرات بمديرية الأمن، تفيد قيام تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بالاتجار في العقاقير المخدرة، خاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قاده العميد محمد فوزى، رئيس مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وسيارتان ومبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

تشكيل عصابي الدول العربية محافظة القليوبية مدينة العبور مكتب مكافحة المخدرات

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