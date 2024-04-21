الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سفراء مصر في كرواتيا.. طلاب جامعة بنها يتألقون في جامعة زغرب

طالب
طالب

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها سفر معيدين بكلية الهندسة بشبرا إلي كلية الجيوديسيا جامعة زغرب بكرواتيا لقضاء فصل دراسي وذلك في إطار التعاون الدولي مع الجامعات الاوربية والتبادل الطلابي ضمن اتفاقية التبادل الطلابي الممولة من برنامج الايراسموس. 

 

تطوير العلاقات الدولية 

وأكد "الجيزاوى"  فى بيان صحفى صدر عن الجامعة اليوم الأحد أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يأتي ضمن أولويات جامعة بنها حيث أنها تساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة والمضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية.

يذكر أن المعيدين بكلية الهندسة بشبرا هما محمد صبري علي وأحمد بهاء الدين حيث يقوم محمد صبري بدراسة ماجستير في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتحليل المكاني والتقنيات ذات الصلة وكذلك دراسة دمج المعلوماتية الجغرافية كعناصر الجغرافيا وعلوم الكمبيوتر والرياضيات والعلوم البيئية لتحليل البيانات المكانية وتصورها.

بينما يقوم أحمد بهاء الدين بدراسة ماجستير في قياس ووصف سطح الأرض ومجال جاذبيتها بدقة، وهو أمر بالغ الأهمية للأنشطة التي تتراوح من رسم الخرائط والملاحة إلى فهم العمليات الديناميكية للأرض مثل تكتونية الصفائح وارتفاع مستوى سطح البحر.

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معلومات عن جامعة زغرب 

وتمثل جامعة زغرب، التي تأسست عام 1669، تراثًا أكاديميًا غنيًا يمتدّ لأكثر من ثلاثة قرون لتصبح منارةً للتعلم والبحث في كرواتيا اوروبا.

وتُعدّ كلية الجيوديسيا بجامعة زغرب صرحًا علميًا عريقًا، حيث تأسست عام 1877 كجزء من كلية الهندسة المدنية حيث حظيت الكلية باستقلاليتها عام 1962، لتصبح مركزًا رائدًا للتعليم والبحث في مجالات المساحة ورسم الخرائط، وعلوم الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات المكانية.

إنجازات مستشفيات جامعة بنها القائم بأعمال رئيس جامعة بنها المرشحين لرئاسة جامعة بنها تشكيل مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية احتفالات جامعة بنها بانتصارات أكتوبر

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