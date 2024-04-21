في خمس دقائق.. كيفية استخراج الفيش و التشبيه 2024 وكم تكلفته

شهد مؤشر البحث “ جوجل ” تزايد كثير من المواطنين المقبلين على التقديم للالتحاق بالوظائف في الهيئات والمؤسسات بالبحث عن كيفية استخراج فيش وتشبيه والذي أتاحته وزارة الداخلية إلكترونيا أون لاين من خلال موقعها على الرسمي.

لذلك حرص “الدستور” على تقديم التغطية الخدمية الشاملة لقرائها، من خلال نشر كيفية استخراج الفيش و التشبيه 2024 وكم تكلفته

استخراج الفيش و التشبيه إلكترونياً



1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2- والنقر علي أيقونة خدمة «استخراج فيش وتشبيه».

3- ثم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام حساب موجود.

4- وكتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة.

5- ثم النقر على أيقونة نوع الخدمة المطلوبة (فيش عادي، فيش مستعجل).

6- مع دفع الرسوم المقررة إلكترونيا

7- وأخيرا إستلام الفيش والتشبيه على البريد الإلكتروني أو عبر البريد المصري.

استخراج فيش وتشبيه مستعجل 2024

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين، فرص استخراج فيش وتشبيه بشكل سريع وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات

أولها الدخول علي موقع وزارة الداخلية، ثم الضغط على أيقونة الأدلة الجنائية واختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

ثم إدخال البيانات المطلوبة والدفع الإلكتروني عن طريق الحسابات االبنكية كما سهلت وزارة الداخلية علي المواطنين تطبيق هذه الخطوات علي الهواتف المحمولة.

علي الفور يتم استخراج فيش وتشبيه مستعجل ويتم إرساله علي العنوان الذي تم إدخاله في البيانات،أما في حالة طلب إستخراج الفيش المستعجل أونلاين يستغرق 48 ساعة، على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قبل مقدم الطلب.

وبالنسبة لتقديم طلب الفيش لكن بمكاتب الفيش التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة، وفي حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم.

شروط لاستخراج الفيش و التشبيه

1- بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ 15 أو تقديم جواز سفر ساري.

2- شهادة ميلاد لمن هو أقل من 15 سنة.

3- صورة شخصية 4 * 6.

4- بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب المقيمين داخل البلاد.

كما توفر تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

رسوم استخراج فيش وتشبيه 2024

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، عن طريق شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ويتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، ولابد من تحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

كما الفيش العادي فبلغ سعره 70 جنيه.

كما تضاف رسوم إدارية 5 جنيهات على كل طلب.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.