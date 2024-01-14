الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هل يوجد استخراج فيش وتشبيه أونلاين؟

فيش
فيش

هل يوجد استخراج فيش وتشبيه أونلاين؟.. سؤال يبحث عنه الكثير من الأشخاص عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالبحث في هذا الأمر وجدنا أنه يستطيع المواطنين استخراج فيش وتشبيه أونلاين ولكن بشروط محددة.

 

هل يوجد استخراج فيش وتشبيه اونلاين؟

 

استخراج فيش وتشبيه اونلاين يتطلب شروط وضعتها وزارة الداخلية نستعرضها خلال السطور التالية:

حدد الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية عدد من الشروط والأحكام لإستخراج فيش وتشبيه أون لاين، تمثلت في الآتي:

أن يكون المتقدم للحصول على الفيش والتشبيه مقيمًا بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها.

 

استخراج فيش وتشبيه اونلاين

 

يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى.

 

لا يسلم الفيش والتشبيه إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا في جمهورية مصر العربية بعد التحقق من بطاقة الرقم القومى.

 

أن يكون سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب إستخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية عند إستخراج بطاقة الرقم القومى بمدة لاتقل عن 15 يوما.

سداد الرسوم المقررة للخدمة.

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 شروط استخراج فيش وتشبيه أون لاين

 

هل يوجد استخراج فيش وتشبيه اونلاين؟.. يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الفيش والتشبيه خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب ثم تسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقًا للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

 

استخراج فيش وتشبيه أون لاين

 

لاستخراج فيش وتشبيه أون لاين يجب الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني من هنــــــــا.

تظهر أمامك الصفحة الرئيسية من موقع وزارة الداخلية.

اختر «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على رابط إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب على الموقع حتى يتم بدأ إجراءت الخدمة المطلوبة.

تظهر الصفحة الخاصة باستخراج فيش وتشبيه أون لاين.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش والتشبيه.

اضغط على تسجيل الطلب.

اختر طريقة الدفع إلكترونيا.

بعد الانتهاء من تسجيل طلب الحصول على فيش وتشبيه أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية ينتظر المواطن وصوله للمنزل في أقرب وقت.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

 

قامت وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل استخراج الفيش الجنائي والتي تتمثل فيما يلي:

إحضار بطاقة الرقم القومي بالنسبة لأي شخص أكبر من 16 عامًا.

من الممكن استبدال البطاقة الشخصية بجواز سفر ساري المفعول.

إحضار صورة شخصية 6*4.

بالنسبة إلى الأجانب المقيمين داخل مصر فيجب عليهم إحضار بطاقة الإقامة الخاص بهم.

 

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