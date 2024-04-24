الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مدمن" يقتل شخصًا عاتبه على تعاطى المخدرات أمام منزله بالقليوبية

متهم
متهم

لقي شخص مصرعه على يد عامل، إثر مشاجرة بينهما بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، بسبب تعاطي المتهم المواد المخدرة أمام منزل المجني عليه، وخلال مطالبته له بالابتعاد عن المنزل طعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب منزل ويبلغ من العمر 31 عامًا، وعامل مستأجر شقة لديه يبلغ من العمر 37  عامًا، بسبب خلافات بينهما، ورفض المجني عليه أن يتعاطى المتهم المواد المخدرة أمام المنزل، فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم، بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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