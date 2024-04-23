بن القليوبية يقضي على الاستيراد: يوفر ملايين الدولارات للدولة

فرحة عارمة بين عددا من المزارعين بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية بعد تحقيق الحلم الذى طال أكثر من 40 عامًا لزراعة البن الذى يدخل صناعة مشروب القهوة التى يعتمد عليها كثيرا من المواطنين بمختلف فئاتهم، وذلك بعد فشل تجارب زراعته فى الفترات السابقة لعدم وجود صوب زراعية فى ثمانينات القرن الماضي، لكن إصرار مركز بحوث القناطر الخيرية كان السبب الأول فى نجاح زراعة البن لأول مرة فى مصر والذى بدء المزارعين حصاده منذ بداية شهر أبريل الحالى داخل مدينة القناطر الخيرية.

زراعة البن لأول مرة فى مصر

كما يعد نجاح زراعة البن فى مصر نتاج جهد كبير من فريق الباحثين بمراكز بحوث البساتين والجيزة والقومي للبحوث والقناطر الذين واصلوا الليل بالنهار لنجاح التجربة التى بدأت أبحاثها منذ عام 2007 ومازالت مستمرة ووضعت مصر فى بداية طريق زراعة البن حيث عمل الفريق على زراعة شتلات البن تمهيدا لانتشارها بين المزارعين حيث أن السبيل الوحيد للحفاظ على أشجار البن هو زراعتها تحت أشجار المانجو والنخيل والأفوكادو ليوفر رطوبة لنمو أشجار البن وارتفاع كثافة انتاج المحصول الذى يستخدم فى صناعة القهوة.

مزارع البن

وقال معوض فوزى أحد مزارعى البن بمدينة القناطر الخيرية، أنه بدء حصاد محصول البن منذ أول الشهر الحالى داخل بستان صغير بأحد مناطق القناطر الخيرية والذى يعد موسم الحصاد وبيعه فى الأسواق المصرية الذى يوفر على الدولة ملايين الدولارات سنويا بسبب نجاح زراعته داخل الأراضى المصرية تحت الشمس مباشرة والاستغناء عن الاستيراد من منافذ المناطق الاستوائية.

ومن جانبه، كشفت الدكتورة نهاد مصطفى، استشارى زراعة البن والأستاذ المتخصص فى الزراعات الاستوائية فى مركز بحوث الجيزة، والمشرفة على حقول البن المصرية، أن محطة بحوث القناطر الخيرية التابعة لمركز بحوث البساتين نجحت فى زراعة البن لأول منذ أن أنشئت، موضحة أن أشجار البن دخلت لمصر كهدية من دولة اليمن الشقيق فى سنة 1985 فى تبادل المعلومات بين البلدين إلا أنه لعدم وجود صوبات زراعية فى تلك الفترة حال دون نجاح التجربة.

حصاد البن

وأوضحت إستشارى زراعة البن، أن محصول البن يزهر ثماره في شهر أبريل لكن هذا العام بدأت بدري بسبب التجارب في شهر 3 بصفة مبدئية المذاق جيد جدا، هتدخل العينات في اختبار كيميائي لمعرفة الكافيين والتأكد من كواليتي البن لنشره في الأسواق ويتم تنسيق آلاف الشتلات لتوفير الأسعار، مشيرة إلى أن شروط زراعة البن يجب اختيار التربة المناسبة أولا والمكان المناسب للشجيرات والأجواء المناسبة مصدات رياح لأن البن لا يستحمل الصقيع وبعيد عن الملوحة وينمو ويزهر تحت أشعة الشمس.