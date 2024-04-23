السجن المؤبد عقوبة ميكانيكى بتهمة تجارة المخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسه المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر محمد البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ ووكيل النيابة إيهاب فاروق، وأمانة سر أحمد عياش، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكى لاتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة والتعاطى، وحيازة سلاح أبيض "كتر".

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٣٤٠٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٩٢٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، باتهام النيابة العامة، لـ"إيهاب ع ك" ٣٥ سنة ميكانيكي ومقيم أبن الحكم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم ٩/ ١٢ / ٢٠٢٣ القليوبية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض " كتر " دون مسوغ قانوني.