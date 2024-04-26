مصرع شاب وطفل في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقليوبية

لقي شاب وطفل مصرعهما، إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في قرية كفر الرجالات التابعة لمدينة ومركز طوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات دائرة مركز شرطة طوخ، ومصرع قائدي الدراجات النارية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شاب - 37 عامًا، وطفل عمره - 15 عامًا يُدعى "جمال س"، فيما يخضع آخر للعلاج بمستشفى بنها الجامعي، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي.