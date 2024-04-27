بالأسماء.. 6 مصابين إثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالقليوبية

أُصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ ووقوع مصابين وتعطل في حركة الطريق الزراعي بنها - القاهرة.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبيَّن إصابة كل من: وائل. ن. ع - 47 سنة مقيم المنصورة، أحمد. ي. م 16 سنة مقيم المنصورة، أحمد. م. م 23 سنة مقيم المنصورة، محمد.ع. م 43 سنة مقيم المنصورة، عبدالرحمن. أ. ع 21 سنة مقيم المنصورة، حسام. م. ك 21 سنة مقيم المنصورة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى ورفع تلفيات الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعي.

وكلَّفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.