السبت 27 أبريل 2024
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة للخلاف على أجرة عبارة نيلية بكفر شكر

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة حادة مع مسئول عبارة النيلية الرابطة بين بمحافظة القليوبية وكفر ميت العبسى بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء ركوب المعدية للعبور إلى الجهة المقابلة وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر إخطارا من الرائد سعيد عيد قائد تأمين مستشفى كفر شكر التخصصى، يفيد وصول 3 أشخاص مصابين من أسرة واحدة فى مشاجرة مع مسئول المعدية الرابطة بين كفر شكر بمحافظة القليوبية وكفر ميت العبسى بمحافظة المنوفية.

انتقلت على الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية  بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والنقباء مصطفى الصباغ وأحمد عبدالحفيظ الخولى معاونا مباحث مركز الشرطة، وتبين من المعاينة حدوث المشاجرة بين مسئول عبارة نيلية لنقل المواطنين من محافظة المنوفية إلى محافظة القليوبية عبر نهر النيل ومحمد. أ. م 54 سنة بدون عمل مقيم كفر ميت العبسى بمحافظة المنوفية مصاب إشتباه فقدان بالوعى، أحمد. م. أ 30 سنة فنى بالقطاع الخاص مصاب جرح قطعى بفروة الرأس وكف اليد اليسرى، محمود. م. أ 40 سنة بدون عمل مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم من أسرة واحدة مقيمين بقرية كفر ميت العبسى بمحافظة المنوفية.

ودلت تحريات المباحث بإشراف العميد محمد سعيد مرسى رئيس فرع البحث الجنائى بشمال القليوبية أن المشاجرة وقعت بسبب الخلاف على أجرة ركوب المعدية ونشبت بينهم مشاجرة وتم إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة، وتم على الفور تحرير محضر بالواقعة حفاظا على حقوقهم وتسليم طرفى الواقعة إلى مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية رفقة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين.

امن القليوبية عبارة نيلية كفر شكر نهر النيل نشوب مشاجرة

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