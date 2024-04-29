الإثنين 29 أبريل 2024
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محافظات

6 محاضر مخالفة في جولة على المخابز السياحية بالقليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة لمتابعة عدد من المخابز السياحية بمدينة الخانكة، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، فضلا عن متابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر.

واطمأن محافظ القليوبية،على مدى التزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقررة، موجها بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والسياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وأكد محافظ القليوبية، على أصحاب المخابز السياحية بمنع التلاعب في الأسعار المقررة للخبز السياحي والفينو، أو الوزن أو البيع بأزيد من السعر المعلن، مشيرًا إلى أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي حالة تكرار المخالفات سيتم غلق المخبز وذلك تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي.

ولفت إلى أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا، ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما تضمنت أيضًا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 35 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا. 

تكثيف الحملات الرقابية 

ووجَّه الهجان، مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وأكد استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية. 

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد عدد من منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر لمخابز سياحية وعدد من منافذ بيع السلع الغذائية والمخالفات ما بين نقص وزن وبيع بأزيد من السعر وعدم الالتزام بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار المعلنة. 

تفقد المخابز مدينة الخانكة المخابز السياحية جودة الخبز عبدالحميد الهجان

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