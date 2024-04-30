توريد 34629 طن قمح لصوامع وشون القليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة صرف مستحقات الموردين أو المزارعين فور عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون لتشجيع الباقي على التوجه للتوريد، مؤكدا انتظام كافة عمليات التوريد مع انطلاق بدء موسم الحصاد بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 34629 طن من القمح للصوامع والشون والبناكر.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 56 ألف فدان قمح، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول.

يذكر أن القمح المحلي المورد فى هذا العام 2024 يتم صرف مستحقات جميع المزارعين حسب نسبة النقاوة لمحصول القمح وأسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950جنيها لأردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ التوريد داخل الشون والصوامع.