الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة ملاكى بالقليوبية

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالطريق الإقليمي وسقوط مصابين ووفيات.

 السرعة السبب

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القليوبية وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الجنونية بالطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة وسقوط حالة وفاة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم ورفع الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل الحركة المرورية وتعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة، وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة مصرع شخص امن القليوبية الطريق الإقليمي مستشفى التأمين الصحي

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