إصابة عامل سقط من الطابق الثالث في القليوبية

أصيب عامل بكسور وجروح متفرقة إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج.

إخطار للشرطة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول عامل مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم ويخضع تحت العلاج والملاحظة الطبية.

سقط من أعلى سقالة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات الأولية سقوط المصاب من أعلى سقالة بالطابق الثالث بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها أثناء القيام بأعمال تشطيبات بأحد المنازل وتم نقله على الفور إلى المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.