الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شاحنات مساعدات جديدة تصل غزة واستقبال مرضى ومسافرين عبر معبر رفح

شاحنات مساعدات
شاحنات مساعدات

شهد معبر رفح البري بين مصر وفلسطين اليوم الإثنين، دخول شاحنات من الجانب المصري لقطاع غزة قادمة من مصر تنقل مساعدات ومواد إغاثية وبضائع منوعة في طريقها لقطاع غزة، واستقبال جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، ومسافرين وطلبة يدرسون خارج غزة.

وأفادت بيانات إدارة معبر رفح بأنه بشأن حركة عبور الأفراد وشاحنات المساعدات اليومية، فإنه جارِ استقبال 41 مصابًا وجريحًا ومرافقيهم، واستقبال 88 مصريًا من المقيمين في غزة في طريقهم للعودة لمصر، و300 مسافر من غزة، وعدد من حملة الإقامات الأجنبية، و70 طالبًا يدرسون خارج غزة، كما سجَّلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والأدوية ومؤن منوعة تسيير 88 شاحنة من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

شاحنات مساعدات تصل غزة

كما تواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات لغزة بمطار العريش، وأفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش بأنه بلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي، حتى اليوم، 720 طائرة بينها 585 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و135 طائرة نقلت وفودًا رسمية وشخصيات مهمة من كل دول العالم بينهم مَنْ عبر إلى غزة، وآخرون تفقدوا واطلعوا على مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبوسالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التي وصلت منها الطائرات هي: الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.

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