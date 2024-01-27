السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير فرنسا بمصر يزور معبر رفح ومستشفى العريش

سفير فرنسا لدى مصر
سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه

أجرى سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه اليوم السبت، زيارة إلى معبر رفح البري الحدودي، وكذلك مستشفى العريش.

وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة، عبر حسابها على منصة "أكس" (تويتر سابقا) اليوم السبت، أن السفير قام بزيارة إلى معبر رفح، "حيث لا تزال تنتظر مئات الشاحنات للعبور إلى قطاع غزة".

وأشارت إلى أن فرنسا أرسلت ألف طن من المساعدات الانسانية، وتعتزم مواصلة جهودها في هذا الشأن.

وأوضحت السفارة الفرنسية، أن السفير شوفالييه زار اليوم - أيضا - مستشفى العريش؛ حيث تبادل الحديث مع فرق الرعاية الصحية والمرضى، الذين تم إجلاؤهم من غزة.

سفير فرنسا معبر رفح البري الحدودي مستشفى العريش معبر رفح

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