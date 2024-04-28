رابط مفتوح| بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024

تنشر الدستور في هذا التقرير جميع تفاصيل بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 حيث يرتفع البحث الآن حول رابط وخطوات بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 في محافظات مصر.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024



-على المواطن الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة اضغط هنــــــــــــا

-بعد الدخول على الرابط يتم كتابة الرقم القومي له فى الجزء المخصص.

-يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام.

-ستظهر نتيجة الاستعلام، والتي تشمل البيانات للشخص، لمعرفة نتيجة الشكوى.

-وتتضمن التالي:: “المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة، وحالة البطاقة «ساري - تجميد - إيقاف» وسيتم ذكر سبب الإيقاف أو التجميد”.

-في حال بطاقة تكافل وكرامة سارية، يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن المصري.

كيفية تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024

-يجب على المواطن الدخول على بوابة تسجيل الشكاوى، يتم كتابة الرقم القومي

-يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

-سيظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات المطلوب منه استكمالها لمتابعة الشكوى وهى

-كتابة المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له.

-تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات، وعنوان الإقامة بالوصف التفصيلى، رقم التليفون المحمول.

-كتابة تفاصيل الشكوى.

-الضغط على كلمة تسجيل.

-ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح ورقم الشكوى.

-يمكن طباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة

-ستظهر محتويات الشكوى، وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

كيفية متابعة شكوى سابقة ببرنامج تكافل وكرامة 2024



-يتم الدخول على هذا الرابط اضغط هنــــــــــــا

-يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي.

-يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام.

-ستظهر نتيجة الاستعلام وسيتعرف منها على البيانات الخاصة به السابق ذكرها.

-يتم الضغط على كلمة متابعة شكوى.

-سوف تظهر بيانات الشكوى.

-يمكن تسجيل شكوى أخرى جديدة، وذلك بالضغط على تسجيل شكوى أخرى.

برنامج تكافل وكرامة 2024



-تقدم “وزارة التضامن الاجتماعي”، الدعم النقدي دائما لبرنامج «تكافل وكرامة» للأشخاص المستحقة.

-الدعم يكون من الذين لا يمتلكون مصادر دخل أو بحيازتهم أراض زراعية أو لمن فقدوا العائل أو القدرة على العمل.

إجراءات الاشتراك للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024



-يجب على المواطنين التوجه للوحدة الاجتماعية بمحل سكن المتقدم ومعهم “الأوراق” المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتكافل وكرامة 2024



-ضرورة إحضار صور بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية للأفراد 18 سنة فأكثر.

-ضرورة إحضار صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-ضرورة إحضار صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

-ضرورة إحضار صورة من بطاقة التموين المميكنة.

-ضرورة إحضار قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وللطلاب في الجامعة يتم تقديم قيد من الكلية التي يدرس بها.

-ضرورة إحضار كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

-ضرورة إحضار صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

-ضرورة إحضار صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-ضرورة إحضار صورة إقرار الوصاية للأيتام.

-ضرورة إحضار صورة شهادة السجن في حال سجن الأب أو الأم.