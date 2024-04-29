الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موقع وزارة التضامن الاجتماعي..

من بيتك.. أسهل طريقة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

الرقم القومي
الرقم القومي

تنشر "الدستور" أسهل طريقة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي في ثوان عدة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، دون الحاجة للانتقال إلى مكاتب الوحدات الشؤون الاجتماعية بالقرى والمدن.

أسهل طريقة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي 

وتتمثل أسهل طريقة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي من خلال الهاتف المحمول أثناء الجلوس في منزلك في تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:- 

الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

وبعد ذلك يختار المواطن أيقونة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، والمكون من 14 رقمًا.

بعد ذلك ستظهر على الفور نتيجة الاستعلام إما بالقبول أو الرفض.

ستظهر قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

الحد الأدنى للتأمينات 2024 وموعد صرف معاشات مايو 2024

الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة الموحد

كما يمكن الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة وتقديم الشكاوى والاستفسار عن كافة الخدمات المتعلقة بالبرنامج عبر الاتصال برقم الخط الساخن الذي فعلته وزارة التضامن الاجتماعي عبر رقم "19680".

ويمكن تقديم الشكوى عبر البريد الإلكتروني: "[email protected]".

ويمكن للمتقدمين للاستفادة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة تقديم طلبات الاعتراض على رفض  طلب التسجيل، أو إيقاف المعاش الشهري، حيث يتم تحديث قوائم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشكل دوري.

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن

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رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وقيمة المعاش

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمستفيدين

عدد الأطفال المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق، أن هناك 6.8 مليون طفل من الأولى بالرعاية يستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، إلى جانب الاستفادة من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

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