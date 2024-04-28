الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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النهاردة كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد؟

كام شوال
كام شوال

نقدم لكم النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد، حيث يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في التعرف على تاريخ اليوم الأحد، عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، وذلك مع قرب إجازة عيد العمال.

وفي هذا السطور، نستعرض لكم النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد؟.

النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد؟

وفي هذا السياق، يوافق اليوم الأحد 19 شوال 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.


ورقة نتيجة اليوم

وفي هذا الصدد، نوفر لكم ورقة نتيجة اليوم الأحد:

ورقة نتيجة اليوم 

• يوافق 28 أبريل 2024 م، في التاريخ الميلادي.
• يوافق 19 شوال 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
• يوافق 20 برمودا 1740 ق، في التاريخ القبطي.

عدد أيام الإجازات المقبلة في شهر مايو 2024


وفي هذا الإطار، نستعرض لكم عدد أيام الإجازات المقبلة في شهر مايو 2024، 8 أيام لموظفي الحكومة وخاصة المسيحيين، وتتمثل فيما يلي:

• عطلة عيد العمال: الخميس الموافق 2 مايو.
• عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.
• عطلة أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.
• عطلة عيد القيامة: الأحد الموافق 5 مايو.
• عطلة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

التاريخ القبطي اليوم 2024

يصادف اليوم الأحد 20 برمودا 1740ق، حيث بدأ شهر برمودا من يوم 9 إبريل ويستمر حتي يوم 8 مايو المقبل.

التاريخ الميلادي اليوم 2024

يصادف اليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل 2024، ويتبقي يومين وينتهي ليبدأ شهر مايو 2024.

عدد الشهور المتبقية من الشهور القبطية خلال 2024

شهر برمودا: من يوم 9 إبريل، وينتهي يوم 8 مايو.
شهر بشنس: من يوم 9 مايو، وينتهي يوم 7 يونيو.
شهر بؤونة: من يوم 8 يونيو، وينتهي يوم 7 يوليو.
شهر ابيب: يبدأ يوم 8 يوليو، ولينتهي يوم 6 أغسطس.
شهر مسره: يبدأ يوم 7 اغسطس، ولينتهي يوم 5 سبتمبر.

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