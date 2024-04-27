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تحقيقات ومتابعات

التقويم الهجري اليوم.. متى ينتهي شهر شوال 1445؟

شهر شوال
شهر شوال

يبحث العديد من المواطنين عن التقويم الهجري اليوم.. متي ينتهي شهر شوال 1445 حيث زاد البحث خلال الساعات الماضية التقويم الهجري اليوم ومتى ينتهي شهر شوال 1445 في هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالي التقويم الهجري اليوم ومتي ينتهي شهر شوال 1445.

النهاردة كام شوال؟

يوافق اليوم 18 شوال 1445 هـ.

متى ينتهي شهر شوال 1445؟


جدير بالذكر أن شهر شوال هو الشهر العاشر في التقويم الهجري، ويأتي مباشرة بعد شهر رمضان المبارك.

يعتبر شهر شوال من الأشهر المهمة في الإسلام، حيث يحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك في أول أيامه.

وقد سمي هذا الشهر "شوال" نسبة إلى مصطلح "التشوّل"، وهو الانتشال والنماء والتقوية، حيث يعتقد أن في هذا الشهر يزداد النمو والتعافي بعد شهر رمضان، وتعود القوى والنشاطات الاجتماعية إلى سابق عهدها.

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أدعية لشهر شوال

-اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أرضني بقضائك، وقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك
-لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله ربّ السّموات السّبع، وربّ العرش الكريم.
- ونقول في دعاء نهاية شهر شوال اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك.
-اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.
-اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك
-اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله.
- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء.

أماكن رؤية هلال شهر شوال استطلاع هلال شهر شوال استطلاع هلال شهر شوال 1443 شوال النهارده كام شوال

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