السبت 27 أبريل 2024
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لبنى عسل: جهود مصرية مكثفة للتوصل لاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف العدوان

الحياة اليوم
الحياة اليوم

علقت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، على جهود مصر المكثفة من أجل التوصل لاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأشارت "عسل"، إلى أن التقارير الواردة من إسرائيل تؤكد الموافقة على المقترح المصري، مضيفة أن بنيامين نتنياهو هو الذي رفض، وهذا بسبب خوفه من المحاكمة وخسارته كرسي الحكومة.

ونوهت إلى أن الكثير في مصر والعالم، ينتظر الوصول لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن دور مصر كان حاسما منذ بداية الأزمة، سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي، بالإضافة إلى الدور الإنساني، من خلال إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.

وأضافت أن بنيامين نتنياهو الطرف الوحيد المعترض على الاتفاق، لأن هذا الاتفاق يسهم في إنهاء مسيرته السياسية في الحكومة الإسرائيلية.

لبنى عسل إسرائيل إسرائيل والفصائل الفلسطينية غزة الحياة اليوم الحياة

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