متدربة تشيد بدور برنامج "المرأة تقود للتنفيذات" لتأهيل السيدات للقيادة

قالت هبة ممدوح، متدربة ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذات"، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب، ساهمت في إخراج المهارات لدى الكثير من النساء، من خلال تنظيم برنامج تدريبي لتأهيل السيدات للقيادة.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الالتحاق بالتدريب كان بعد عدد من المقابلات والدورات التي تؤهل السيدات للدورة.

ونوهت بأن الأكاديمية الوطنية للتدريب، تعتبر بمثابة منارة تعليمية، من أجل تنمية الإنسان، والذي يعتبر العنصر الأساسي لتقدم مصر في كل المجالات.

وأضافت أن أكثر من 60% من السكان في مصر من الشباب، مؤكدة أن البرنامج يساهم في تغيير طريقة التفكير بشكل إيجابي، الأمر الذي يساهم في زيادة النمو الاقتصادي والسياسي.