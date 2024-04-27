محلل سياسى: إسرائيل ستستمر فى عدوانها تجاه قطاع غزة

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي، إننا نواجه عدوًا مجرمًا يمارس كل أنواع الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنه لا يحترم القوانين وحقوق الإنسان.

وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن حكومة بنيامين نتياهو، استغلت الحصار، الذي فرض على مستشفيات القطاع ونبشت المقابر وأماكن المقابر الجماعية لسرقة جثث الشهداء.

وأشار إلى أن إسرائيل ستستمر في عدوانها تجاه قطاع غزة، طالما هناك دعم عسكري لها من قبل الدول التي تدعم الكيان المُحتل، لذلك على المجتمع الدولي التصدي بشكل أكثر شراسة لوقف هذا العدوان.

ونوه بأن الشعب الفلسطيني لن يشعر بالأمان طالما الاحتلال مستمر في دولة فلسطين، وبالتالي لا بد من تفعيل مقترح حل الدولتين، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة.

وتابع أن إسرائيل عنددما بدأت الحرب الحالية بدأتها من الشمال، وذلك بسبب مخطط تغيير خريطة قطاع غزة، وهو جزء من مخطط الاستيطان الذي أشار إليه بنيامين نتنياهو.