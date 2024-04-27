السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مخاوف ألمانية من اتساع وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة للفلسطينيين

المظاهرات الداعمة
المظاهرات الداعمة للفلسطينيين

قال عربي مرزوق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة الألمانية لا تريد أن تنتقل التظاهرات الداعمة لفلسطين في الولايات المتحدة إلى ألمانيا، وعليه قامت الشرطة الألمانية بفض عدد من المظاهرات في جامعاتها.

ونوه، بأن هناك بعض الحركات الطلابية نظمت تظاهرات أمام بوابات الجامعات الألمانية.

أضاف أن التظاهرة الطلابية التي كانت بجوار مكتب المستشار الألماني، اتسمت بالسلمية، ولكن بشكل مفاجئ اقتحمتها الشرطة، مؤكدًا أن هناك مخاوف ألمانية من اتساع وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة للفلسطينيين.

وتابع، أن الحكومة الألمانية أعلنت عن أن أمن إسرائيل من أمنها، وهذا يجعل التظاهرات في الشوارع الألمانية أمر خطر على الحكومة الألمانية.

المظاهرات المظاهرات الداعمة للفلسطينيين مخاوف ألمانية الحكومة الألمانية فلسطين القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: بلينكن يرفض تهجير الفلسطينيين من منازلهم

سقوط ضحايا فى قصف الاحتلال سيارة مدنية بدير البلح وسط قطاع غزة

الخارجية الأمريكية: 29% من الأطفال أقل من عامين فى غزة لديهم علامات واضحة على سوء التغذية

خبير علاقات دولية يوضح أسباب تزايد معدلات الإنفاق العسكرى عالميًا

باحثة شئون دولية: روسيا تزيد إنفاقها العسكرى لتوسيع رقعة تواجدها فى إفريقيا

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده شمالى قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": إخلاء رفح الفلسطينية سيبدأ قريبًا جدًا

الخزانة الأمريكية تُقر حزمة عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات مرتبطين بإيران

الأكثر قراءة

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

المقاطعة تؤتى بثمارها.. تراجع جديد فى أسعار الأسماك بالغربية

الأمن يكشف تفاصيل بلاغ على الهواء بالعثور على مقبرة أثرية فى نزلة السمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس